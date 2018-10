HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 8, es la Luna Nueva en Libra, trayéndote inicios en temas relacionados a asuntos legales, viajes al extranjero, certificación para iniciar una nueva carrera o profesión. Todos esos cambios afectarán tu manera de trabajar, tu posición en la empresa o relación con jefes. Con Urano en Tauro, el signo de la calma, es midiendo, sopesando, procesando que debes abordar cada situación. Dale tiempo a Venus de mostrarte las nuevas alternativas y no te sientas obligado a decidir las cosas de inmediato. Amor: Urano, tu planeta regente, se alineará tres veces con Venus en las próximas semanas y esto te trae ganas de cambiar tu tren de vida, de buscar otro tipo de estabilidad para ti y tu familia o quizás darle una renovación total a tu vivienda. El 9, Mercurio ingresa a Escorpio, tu pensamiento estará más perceptivo, captando información que hasta el momento no estaba del todo visible para ti. Conversaciones con tu pareja acerca de temas relacionados con su proyecto de vida, poniendo foco en acuerdos laborales que determinarán esos planes al largo plazo. Salud: No te dejes llevar por la melancolía y la añoranza. Es comprensible que suceda, pero no deberá ser un problema. Consejo: Enfócate en sacar a relucir tu lado más innovador, demostrando tu creatividad e inventiva. Sé cauto al compartir tus sueños y proyectos.