ACUARIO (21/1 al 19/2) Se presentarán condiciones favorables para hacer cambio de residencia, que deseas y que forman parte de los ambiciosos proyectos que estarás gestando paso a paso. Dedícate con energía y firmeza a realizar acciones transformadoras en los ingresos económicos de la sociedad o empresa y a establecer claramente las pautas de los recursos financieros. No disperses tu accionar y toma la iniciativa en esos asuntos, ya que el hacerlo a su debido tiempo, te evitará conflictos posteriores. Tus estados de ánimo pasarán por momentos de inestabilidad pero, no te detengas. Los días 14 y 15 con Luna en Libra, son para "borrón y cuenta nueva" en lo afectivo. En cuanto a los amores, tus excentricidades resultarán por demás extrañas para tu pareja. Si no flexibilizas tu postura y por el otro lado hay empeño en sustentar sus opiniones sin intercambio de ideas, la comunicación se tornará difícil. TUS CARTAS TAROT: procura que tus andanzas no requieran un milagro para lograr estabilidad, en quienes te acompañan.