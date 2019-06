Por Casandra ©

ACUARIO (21/1 al 19/2) Te resultará muy complicado esta semana, Acuario, mantenerte constante en tu rutina. Debido a la posición del planeta Marte sobre tu signo y vas a estar más disperso de lo habitual. Te va a costar rendir en el trabajo y eso no es algo habitual en ti, pero no te preocupes que eso sólo será durante unos días luego volverás a la normalidad. Siempre sueles cumplir con vuestra palabra, cuando prometes que vas a hacer algo para los demás lo haces. En cambio cuando se trata de algo para ti mismo siempre pones excusas y lo dejas para más adelante. Debes ir cambiando esa actitud y anteponer tus intereses al de los demás, porque que ellos no lo van a hacer por ti. En el aspecto sentimental la confusión va a ser la nota dominante esta semana. Vas a tener sentimientos enfrentados hacia tu pareja (si la tenés), porque no sabes por qué camino tirar. Y si no tenés pareja también vas a estar complicado, porque no sabéis en realidad ni lo que querés. Simplemente tenés claro que no sos feliz ni estás en plenitud.