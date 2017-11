Trabajo: En tu zona profesional y proyectos a largo plazo predomina la energía escorpiana: intensidad, pasión y renacimiento, incluso con Júpiter allí, augurándote crecimiento, expansión y éxitos. Para eso, primero habrá que hacer consciente algo que necesitas soltar. Mudanzas por cambio de ciudad, mantener esa conversación pendiente o darle fin a una relación. Todo esto te motiva a encontrar otras maneras a cómo venías manejándote o haciendo las cosas. Libérate de esa deuda o peso que ya no necesitas cargar. No te excedas en gastos! Amor: Puedes estar decidiendo formalizar esa relación con la que proyectas un futuro de familia o lo contrario, divorciarte. Si sienten desilusión o fracaso, buen momento para depurar, eliminar y dejar ir esas emociones. Considera ser prudente, ya que vas a estar mas sociable y extrovertido, pudiendo presentarse demasiadas opciones a la vez y debido a esos paralelismos, puedes terminar complicándote. Salud: Si estás posponiendo un tratamiento que no te agrada o intervención quirúrgica, ahora te sientes con la energía necesaria para implicarte y resolverlo exitosamente. Consejo: Echa una mirada hacia atrás y mira si hay algo que falta integrar o reparar, alguna situación con amistad o faceta propia que tengas que compensar de algún modo para ir más liviano hacia el futuro.