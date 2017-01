En esta semana, no deberás dejarte perturbar por los estados de confusión y angustia que te puedan afectar y no fáciles de manejar. Una actitud poco optimista respecto de la realidad te llevará a restringir tus planes expansionistas. Tendrás que centralizar tu energía positiva en el ámbito laboral, donde encontrarás las mejores condiciones para expresar tu sentido de la creatividad y se te facilitarán los medios para lograr una mejora en tu tarea para incrementar los ingresos. Los días 24 y 25 con Luna en Capricornio, se perfilan como agotadores y no del todo favorables. Te conviene aislarte un poco descansando mente y cuerpo. En cuanto a los amores, te sentirás con deseos de realizar una verdadera liberación. Dar por terminadas viejas etapas que te oprimían e impedían tu libre expresión. De tener obstáculos o presiones que limiten tu accionar adoptarás una actitud de rebeldía y no entenderás razones.

TUS CARTAS TAROT: encauza tu descontrolada energía y acércate a movimientos grupales que te contengan.