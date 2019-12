© La Auténtica Defensa

Vigencia: 1º al 7 de Diciembre de 2019

ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana tomarás una decisión muy importante en la esfera laboral. Has tenido discusiones muy fuertes con uno de tus superiores y aunque luego las cosas se han tranquilizado, no confías en esa persona. Piensas que en cualquier momento puede hacer algo para perjudicarte y por eso has decidido pedir un traslado a una ciudad. La decisión es la correcta, tu jefe no iba a parar hasta que no estuvieras fuera de la empresa. Es llegará, aunque no de forma inmediata En el terreno del amor, el hombre de Aries vivirá una semana plagada de decepciones amorosas. Las constantes demandas de tu pareja han logrado desilusionarte. Estabas muy enamorado pero con el tiempo te has dado cuenta que tu pareja tiene por ti un interés meramente material. Esta semana pondrás fin a esa relación y será una de las mejores decisiones que tomes durante este año. En cuanto a la mujer de Aries, será una semana de reflexión y de toma de decisiones a nivel sentimental. Recientemente has comenzado una relación y al principio todo era perfecto. No obstante, ahora que la relación lleva un tiempo has comenzado a notar actitudes y comportamientos de tu pareja que te resultan muy molestos. No te gusta la forma en la que mira y trata a otras mujeres. Hasta el momento lo habías tolerado pero algunos acontecimientos que ocurrirán durante la semana harán que te plantees seriamente la posibilidad de terminar con la relación.