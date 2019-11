© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) En lo referido a la amistad, un amigo que hace mucho tiempo que no ves te contactará porque necesitará de tu apoyo En el ámbito laboral, será una semana ideal para realizar cualquier cambio que deseen hacer dentro de la empresa en donde trabajan. Puede tratarse de modificar ciertos hábitos con el fin de mejorar la relación con tus compañeros y jefes o bien de pedir un traslado o un cambio de función. Durante este día surgirá una posibilidad de un gran negocio mediante el cual podrías llegar a ganar mucho dinero. Estarás muy ilusionado y esto puede llegar a jugarte en contra. El proyecto es bueno pero debes moverte con calma y no perder la objetividad. En el amor, la mujer de Aries recibirá una grata sorpresa durante esta semana. Había alguien que te interesaba mucho pero como no habías obtenido respuesta pensaste que todo estaba perdido. Sin embargo, durante esta jornada descubrirás que esta persona sí está interesada en ti pero que tomó distancia momentáneamente para terminar de concluir una historia sentimental de su pasado y así poder estar libre para comenzar una relación seria contigo. Por su parte, el hombre de Aries vivirá una semana ideal para hacer confesiones de índole amorosa. Si estás enamorado, ten valor y confiésale a él o a ella lo que sientes. Es muy probable que seas aceptado. No te demores porque va a aparecer alguien en los siguientes días que intentara rivalizar contigo.