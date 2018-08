HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 12 al 18 de Agosto de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Recientemente tuvimos el último Eclipse de Sol que se dio en tu zona de nuevos comienzos, talento y proyectos que te hacen vibrar el corazón. Es una oportunidad de oro para abrirte a la grandeza de lo novedoso aun cuando tengas miedo y no te sientas listo del todo. Deja todas las dudas a un lado y siéntate a proyectar todo eso que anhelas en tu vida, el Universo está escuchando atentamente. Ya es momento de empezar a bajar la resistencia para que ese cambio que has logrado pueda estabilizarse y para que la nueva realidad pueda cobrar forma. Amor: En medio de tantos retrasos con la llegada de Venus a Libra en tu zona de relaciones importantes aparecen las ayudas, los canales de conciliación, la capacidad de mediar entre un punto de vista y el otro para conseguir acuerdos muy necesarios en este momento para ti. Será necesario te enfoques con confianza en tu potencial y apuestes a tus talentos. No temas salir y mostrarte, dándote a conocer tal como eres. Salud: Cuida el cuello y los hombros de tensiones y golpes de frío, relájate al sol para reenergizarte y de un buen masaje descontracturante. Consejo: Marte tu regente está retrógrado, es tiempo de mirar hacia adentro, enraizar, ordenarte para seguir adelante mucho mejor situado. Aparecen respuestas que liberan.