HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 13 al 19 de Enero 2019 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Semanas de las más tensas para tu regente planetario, Marte, pero eso te ha dado la energía necesaria para sobre ponerte de los excesos y hacerle frente al 2019 con muchísima energía. Con Venus en Sagitario, las siguientes cuatro semanas son para aprender muchas cosas nuevas, animarte a proyectar tus ideas al máximo y realizar algún viaje motivacional. Actualmente, hay dos corrientes energéticas muy marcadas ocurriendo, en Capricornio donde todo es muy serio y en medio de enormes exigencias y en Sagitario donde todo es entusiasmo, alegría y gozo. Situaciones que no se contradicen, que se están manifestando en diferentes ámbitos de tu vida, cada una en el suyo. Amor: La influencia venusina en tu zona de lo foráneo, te favorece para realizar nuevas experiencias, conocer personas de otras culturas o costumbres, obtener conocimientos que amplían tu mente y la manera de ver el mundo. Sentirás mayor atracción por personas extranjeras o podrías enamorarte durante un viaje. Aumenta tu interés por asistir a reuniones culturales, eventos musicales o artísticos y disfrutar con los demás. Salud: Con Marte en tu signo, la energía puede sentirse descontrolada si no la canalizas a través del deporte, caminatas o ejercicios de relajación. Busca centrarte. Consejo: Encuentros que te colmarán de nuevas esperanzas, deja fluir tu energía vibrante y renovada, no rechaces lo desconocido.