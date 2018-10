HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 14 al 20 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Seguimos bajo la influencia de la Luna Nueva en tu zona de relaciones importantes, aprovecha esta oportunidad para trabajar durante el mes esta área de tu vida y darle la atención que merece para lograr balance, armonía, conciliación o colaboración. Ten en cuenta que Plutón estará poniendo a prueba esos propósitos o intenciones que te plantees, de manera que tienes que ir confiando mucho en ti mismo, pues las dudas y la desconfianza podrían terminar desequilibrando esa relación en la que estás queriendo trabajar. Amor: Son días de contrastes y confrontación con Venus, el planeta de las relaciones en modo de revisión. Lo que tú quieres aparentemente no concuerda con lo que la otra persona quiere, pero puede ser que simplemente estén mirando las cosas desde ángulos antagónicos y aunque si quieren lo mismo, no lo hacen de la misma manera. Por lo tanto, mantente con una actitud receptiva, buscando la oportunidad para conversar y aclarar con esa persona importante, que se abre contigo y te hace ver cosas que hasta el momento no habías visto. Es un proceso de reajustar y tomar consciencia sobre la real situación vincular. Salud: Momento indicado para comenzar una terapia y tratar esos patrones o traumas psicológicos provenientes de la infancia. Consejo: Tiempo de aprender a profundizar en tu autoconocimiento y darte a conocer sin máscaras.