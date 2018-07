HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 15 al 21 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: El 15 la Luna ingresa a Virgo, la actividad laboral y de servicio a otros se maneja con responsabilidad y orden. Dispones de la habilidad para enfrentar los cambios que se presenten en tu equipo de trabajo o grupos, con discernimiento y el mayor equilibrio posible. No te impacientes, Marte tu regente está retrógrado hasta agosto y eso lentifica o retrasa los planes y proyectos a futuro. Mercurio ya en sombra en tu zona de la comunicación, viajes cortos, trámites y documentos, te pide re-evaluación y paciencia. Te recomiendo no firmar acuerdos y/o contratos ni tomar decisiones importantes hasta fines de agosto. Amor: La influencia del Eclipse de Sol en Cáncer trae para ti inicios en el hogar y en tu estabilidad. Durante los próximos seis meses habrá posibles cambios de vivienda, reformas, compra-venta-alquiler de propiedad o conformar una nueva familia. Se abre la puerta a nuevas amistades y salen viejas. Lo que el eclipse se lleve estará relacionado con una energía masculina que ya no tiene propósito para permanecer en tu vida. Salud: No emitir juicios sin pruebas, el no sobre analizar detalles y manejar la impaciencia serán claves para no manifestar alergias. Consejo: Pon toda tu energía en estar receptivo, mirar con mayor profundidad tu mundo interno personal. Libérate de inseguridades reforzando tu propio crecimiento emocional afectivo.