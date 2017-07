Desde hace un tiempo vienes lidiando con cambios de humor, no puedes relajarte en tu hogar, dada la presencia de Marte en tu cuarta casa. Este planeta no es negativo ni positivo, sino que simboliza la energía interior que se canaliza haciendo cosas, en ese contexto, cualquier limitación para hacer las cosas que quieres, podría acarrear frustraciones. Con Mercurio en la quinta Casa, continúa tu interés por cuestiones creativas, aficiones y actividades entretenidas; el planeta de la mente en esta posición te permite entender mejor o mimetizarte con el entorno. El domingo 16 de julio con "tu" Luna en Aries verás acentuada la sensibilidad, te atrapará cierta motivación y libertad interior. Más tarde deberás cuidar tu tensión nerviosa y evitar la tendencia a desafiar las reglas, cuando el lunes 17 la Luna 'toque' a Urano. En cuanto a los amores: gran optimismo e ilusiones respecto a las relaciones en general, y a las parejas ya constituídas en particular, dado un trígono de Venus a Júpiter. Por otro lado una cuadratura a Neptuno te advierte: debes tratar de ver un poco más allá de las apariencias.