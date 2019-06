Por Casandra ©

Vigencia: 16 al 22 de Junio de 2019

ARIES (21/3 al 20/4) Por fin te has dado cuenta que la dirección que llevabas no era la correcta. Si ves que una forma de actuar no te da los resultados esperados, no por repetirla y una vez, cambiará el resultado. Un cambio de postura a la hora de actuar no te ha venido nada mal. Las cosas no están resultando nada fáciles, pero está bien poner un poco de positivismo en la vida, ver el vaso medio lleno hará que las cosas te resulten más fáciles y tengas mucho más entusiasmo. En el amor las cosas parecen que empiezan a mejorar de a poco, para los de Aries que tienen pareja a la distancia empezará a pesar un poco, bien sea porque sus lugares de residencia no sean el mismo o porque asuntos laborales los distancien. Aunque buscan soluciones no ha resultado fácil, parece que han sabido encontrar un punto medio de acercamiento y se ha solventado este contratiempo. Para los de Aries que están buscando el amor deberían entender que las cosas en la vida no llegan solas, que la única forma de conocer gente nueva es saliendo y conociendo nuevos entornos. No se cierren a conocer a nadie, aunque parezca que no les vaya a aportar nada nuevo, es bueno darle una oportunidad a todo el mundo. En el terreno laboral y económico me gustaría decir que las cosas cambiarán radicalmente, pero desgraciadamente las cosas no son así, la tendencia que marcan los astros no es a cambiar de momento. Fuerza y a seguir luchando.