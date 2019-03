HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

ARIES (21/3 al 20/4) Feliz cumpleaños! - Trabajo: El 20, es el ingreso del Sol a tu signo, aportando mayor fortaleza y vitalidad a tus días. A su vez, esto representa el inicio del nuevo año astrológico, excelente para reconectar con tus metas personales y tomar acción al respecto. El 14, Mercurio retro llega a mitad del ciclo de retrogradación, la información no podrá ser retenida por más tiempo. Si es que te están ocultando cosas, te quedarán muy claras y si eres tú quien no quiere que se sepa algo, tendrás que ser muy cuidadoso con las fugas de información. De cualquier manera, tu signo es franco por naturaleza, así que puede sentirse liberador no tener que guardar más secretos. Amor: El 20, es la Luna Llena en Libra, en tu zona de pareja y relaciones importantes, lo que sugiere la finalización de un ciclo o proceso que culmina o cambia de rumbo, modificando el estado civil de la relación o la distribución de responsabilidades. Venus, sigue favoreciendo la profundización de patrones tóxicos vinculares, ayudándote a reflexionar sobre el pasado y lo que debes dejar atrás. Salud: Ideal para iniciar una nueva rutina física o deportiva. Sigue vigente la alerta ante la posible recaída en trastornos psicológicos recurrentes. Consejo: Será importante trabajar con un terapeuta o coach, miedos y creencias mentales negativas en lo oculto del inconsciente. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)