ARIES (21/3 al 20/4) Esta semana las personas de Aries deberán tomar decisiones difíciles con respecto a su futuro laboral. Desde hace meses que estás trabajando arduamente y dando lo mejor de ti en tu empleo. No obstante, te desalienta ver que ninguno de tus superiores parece notarlo. Lo que sucede es que en tu lugar de trabajo están sucediendo problemas muy urgentes que impiden que tus jefes tengan tiempo de fijarse en nada más que en resolverlos. Has esperado mucho y ya has comprobado que las cosas no cambian, entonces es hora de que tú hagas algo para lograr que cambien. Los astros te aconsejan que de a poco comiences a buscar otros lugares que puedan interesarte para desarrollarte profesionalmente. En el terreno de las finanzas y los negocios, las personas de este signo deberán ser excesivamente prudentes durante los próximos días. Sueñas con llevar a cabo un emprendimiento comercial, lo deseas desde hace muchos años pero nunca habías podido concretarlo por la falta de recursos. Sin embargo, ahora dispones del dinero necesario y quieres invertirlo en el negocio de tus sueños. No obstante, por tu exceso de entusiasmo estás pasando por alto algunos detalles importantes que podrían originar el fracaso de toda tu inversión. Si en cambio vas despacio y planeas minuciosamente todo el proyecto, tendrás el éxito asegurado. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Aries estarán propensos durante esta semana a cometer errores. Tienes una hermosa relación desde hace mucho tiempo pero estás tentado a abandonarlo todo por una persona que acabas de conocer y por la cual sientes un gran deseo sexual. Por supuesto, el que decide eres tú pero los astros te advierten que lo lamentarás mucho si tomas la decisión equivocada. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)