HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 18 al 24 de Febrero de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Excelente oportunidad para que tomes un proyecto creativo y de trabajo en equipo que termina de colocarte como ese elemento catalizador que revoluciona a todos. El 17, Mercurio ingresa a Piscis en tu zona de finales y cierre de ciclos, si tienes pensado realizar un cambio de trabajo, las nuevas tecnologías modernas serán algo tentador y oportuno para nuevas entradas en tu economía. El 18, el Sol ingresa a Piscis acentuando tu energía hacia tu interior, llevándote a recapacitar y rever qué no te sirvió de los últimos seis meses para arrancar este nuevo ciclo más liviano y renovado. Amor: La energía está para proponer una nueva dinámica en pareja o salir con alguien diferente a tu estilo. Hay algo respecto al papel que juegas que ya no te cuadra o te está limitando, impidiéndote crecer y desarrollarte más allá. En los próximos seis meses podrás renovar tus vínculos y abrirte a conexiones más auténticas, dignas de la persona que eres hoy (después de Urano). Salud: La luna por tu signo te pone enérgico y reaccionario. Cuida tus formas canalizando la verborragia de tu impulsividad. Consejo: Primero conversa y espera unos días antes de tomar decisiones definitivas. Ahora no es el momento de hacerlo y menos de forma precipitada.