Vigencia: 18 al 24 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Mercurio ya retrógrado en Sagitario, trae revisiones a tu zona del extranjero, viajes, asuntos legales y estudios. El 22, es la Luna Llena en Géminis, trayendo finales y culminaciones de estudios, contratos, publicaciones o mudanzas. Ideal para generar ideas, comunicarse y compartir proyectos de cara al futuro, no para ejecutar ni comprometerse seriamente todavía. Atentos a los malos entendidos en la comunicación y mensajes escritos. Surgen posibles postergaciones o demoras en viajes. El 22, el Sol ingresa a Sagitario favoreciéndote para el replanteo de dirección y metas al largo plazo. Neptuno en tensión con Mercurio, advierte que es un período para crear no para creer, pues es la combinación perfecta para potenciales traiciones y estafas. Amor: Marte, tu regente ingresa a Piscis, tu zona de finales hasta el 1 de enero, estarás en modo restaurativo y perfeccionando tus habilidades espirituales. Venus arranca directa en tu zona de relaciones, tu pareja estará en una actitud mucho más activa y eso te garantiza la tranquilidad de poder aflojar el ritmo y dejar que aporte lo suyo en este fin de año. Si tienes algo que comunicar, piensa bien antes de hablar. Salud: Profundiza en tus prácticas internas, dedica tiempo a solas para cultivar tu espíritu. Lo necesitarás. Consejo: No es recomendable firmar documentos importantes ni comprar automóviles, aparatos electrónicos, teléfonos.