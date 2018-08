HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 19 al 25 de Agosto de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Con tu regente Marte retrógrado en tu zona de proyectos y planes a futuro, has estado esperando un reconocimiento laboral que si no llegó pudo haberte dejado con dudas a si continuar o no invirtiendo tu tiempo y energía en ese lugar. Marte ahora retro en Capricornio en tu zona de contactos con el extranjero, viajes y capacitación, te aporta esa visión estratégica necesaria para que evalúes nuevas propuestas las que te traerán ese sentido de crecimiento y expansión para avanzar hacia tus objetivos y metas. El 23, el Sol ingresa a Virgo activando tu zona laboral y rutina diaria, en lo que estarás muy concentrado. Amor: El 19, Mercurio entra directo en Leo activando tu zona del romance cuando recién comienza. Habrá confesiones y charlas donde abrirás tu corazón, lo que traerá mayor armonía y comprensión a la situación. Venus en tu zona de pareja te lleva a querer conciliar después de algunos desacuerdos o malestares. Buen período para re encender la llama, conocer a alguien afín a tus nuevos intereses y sentir que puedes ser tú mismo tal cual eres. Salud: Flexibilizar tus puntos de vista así como tu cuerpo para que dejes de sentir que todo recae sobre tus hombros. Consejo: Procura avanzar con paso firme pero sin poner tus metas personales demasiado exigentes o podrías caer en frustración. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)