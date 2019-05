Por Casandra ©

ARIES (21/3 al 20/4) Por fin se han dado cuenta que no iban por el buen camino, aunque las intenciones eran buenas y había interés en superar los problemas, la forma de actuar no daba los resultados esperados. Este cambio de actitud no ha venido nada mal. Las cosas no están resultando nada fáciles pero está bien poner un poco de positivismos en la vida, ver la botella medio llena hará que las cosas te resulten más fáciles y tus ganas de luchar sean más entusiastas. En el amor las cosas parecen empezar a mejorar un poco, para los de Aries que tengan pareja la distancia empezaba a pesar un poco. Que el trabajo no te alejen de la persona querida y, si no hay remedio, el tiempo que están juntos hay que aprovecharlo. Para aquellos que están en la búsqueda del amor es recomendable que empiecen a salir y a relacionarse con gente, sino va a ser difícil encontrar pareja. En lo laboral y económico las cosas no cambiarán nada y los astros no vislumbran nada favorable. Pero a no desanimarse, ya vendrán tiempos de cambios. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)