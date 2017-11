HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Noviembre de 2017 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Es tiempo para replantearse con socio lo que quieren proyectar tanto en lo profesional como en su imagen pública. Reorganizarse para avanzar con inteligencia hacia ese objetivo y obtener inversión que hace falta. Demuéstrate confiado ante los obstáculos con superiores/autoridades. Atención a las confrontaciones y discusiones que pueden darse entre socios, dialoguen con el fin de conciliar y decidirse por lo que quieren. Amor: Semana de contrastes, por un lado onda muy romántica y espiritual y por otro, puede que quieras darle un vuelco drástico a tu vida afectiva por esa dolorosa impotencia que sientes al no poder encauzar esa relación en particular, por algo que ocurre ajeno a ti. Transformando la perspectiva de aquello que se te está negando, será la mejor forma de aprovechar esta tensión o prueba. Entregate al proceso, no te resistas. Acéptalo en paz Salud: disminuir el desgaste energético cotidiano y las cargas, hará que tus dolores articulares/espalda mejoren. Armonízate con yoga y/o meditación para contrarrestar emociones de frustración. Consejo: Reflexiona antes de hablar desde el impulso. Mercurio en sombra pre-retrógrada (retrogradación del 3 al 22/12) en tu caso, deberías doble chequear detalles de fechas y disponibilidades relacionados con viajes o traslados. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)