Acción estratégica. La naturaleza de tu signo es hacer, pero esta semana la mera acción no será suficiente, pensarás estratégicamente, procurando el mayor beneficio en el mediano plazo. Particularmente, sin limitarte a ello, te interesarás por cuestiones del hogar, el consorcio, los hijos, nietos, etc. Te ocuparás también de la limpieza y el orden. Cuidado con gastar más de lo necesario!. Evita las especulaciones con dinero. Los días 5 y 6 de abril con Luna en Leo, disfruta del ejercicio físico al aire libre en compañia de hijos o mascotas. El 3 y 4 con Luna en Cáncer, temas familiares, y conflictos de poder. En cuanto a los amores, a mitad de la semana momentos para la intimidad y el romance. Si surgen temas no resueltos opta por aceptar el "mea culpa", y evita cualquier reacción desmedida.

NODO LUNAR: El desafío del eje nodal es medir tus capacidades para identificar lo que puedes hacer con mas eficiencia, y de ese modo contribuir mejor a la sociedad y ganar.