ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Con Mercurio en tu signo por las próximas dos semanas en mutua resonancia con Marte, te sentirás con la mente y la palabra más acelerada que de costumbre. Por lo tanto, trata de medir lo que dices con prudencia para evitarte inconvenientes por arrebatos que luego te verás obligado a enmendar. El 24, Plutón inicia su proceso de retroceso aparente sobre tu zona profesional y de metas a largo plazo, lo que apunta a posibles complicaciones en la ejecución de proyectos profesionales. Supera la situación de forma constructiva para no sucumbir a la rabia y la frustración. Amor: Seguimos bajo la influencia de la Luna Llena que trae culminaciones en tu zona de relaciones o saca a la luz temas importantes de pareja, lo que te hace estar estos días, más sensible y susceptible. Cuando te alteres recuerda, no todo es tan grande como lo estás percibiendo. Las relaciones amorosas, estarán muy activas con la llegada de Venus a tu signo, el 20, cosa que además te pone radiante como pocas veces. Romance en alza. Salud: Con tanta energía de fuego influyendo tu persona, lo mejor será encontrar equilibrio y resguardo en buscar armonía y recuperar el centro. Consejo: Aprovecha el ingreso del asteroide Vesta, la llama interna, a tu signo, para reencontrarte con tus verdaderas pasiones, con aquello que enciende tu alma.