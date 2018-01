HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 21 al 27 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: La temporada Acuario pone el foco en tu zona de trabajo en equipo, vida social, eventos y redes sociales. Deberás conectar con tus ideas creativas e innovadoras que te llevarán por intuición a personas afines y confiables para desarrollar ese proyecto que tienes entre manos. El 26, Marte ingresa a Sagitario trayendo gran dinámica a tu zona de expansión y oportunidades. Pon especial atención a contactos con el extranjero, lo relacionado con viajes largos y personas que puedan ampliarte la forma de pensar, tus creencias y filosofía de vida.Amor: Con la Luna en Piscis sientes mayor calma y las cosas mejoran, no te dejes ganar por las adversidades. Ya sabes lo que te conviene y no tardarás en salir de ese vínculo que hoy no te completa. Venus en Acuario te trae ese sentimiento y remueve tus ganas de vivir libre y en tu verdad, beneficio de Urano activo en tu signo y persona hace 7 años. Salud: Es necesario que te priorices y te ocupes de hacer esa revisión médica ante cualquier síntoma que estés padeciendo. El estrés puede estarte provocando malestares digestivos o de espalda. Consejo:Aprende a desconectarte y respetar tu descanso así recuperarás energías luego de la semana de mucho trabajo y actividad mental. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)