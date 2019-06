Por Casandra ©

Vigencia: 23 al 29 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Esta semana para los Aries en términos generales se va a presentar muy variable. Al comienzo de la semana se sentirán con mucha vitalidad y arrancarán la semana con muy buenos propósitos. Lo malo es que a medida que vayan transcurriendo los días se van a sentir como si se les estuvieran agotando las pilas y van a dejar a un lado todos esos buenos propósitos. Les aconsejo que si no pueden con todo pidan ayuda a alguien cercano. Si tienen pareja la semana no va a ser la mejor que tengas. No comenzará mal pero a medida que transcurran los días vas a notar un distanciamiento y tal vez si ambos ponen un poco de vuestra parte podría mejorar la situación arribando al fin de semana. Si no tienes pareja a lo largo de la semana podrías oír muchos rumores entre tus amigos sobre una persona que te interesa. No creas demasiado en los comentarios que hace la gente porque a veces no se corresponden con la realidad.