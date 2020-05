© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) La gente de Aries está atravesando un momento económico muy prometedor. Esta semana, un pariente cercano o un amigo íntimo te solicitarán un préstamo de dinero. Tendrás la capacidad de ayudarlo y deberás hacerlo. El hecho de no ayudar a una persona que aprecias en un momento difícil, afectará negativamente tu karma y tu prosperidad económica podrá verse afectada. En el ámbito familiar, será una semana muy poco pacífica. Tendrás muchas peleas, sobre todo con tus hijos o progenitores. No obstante, tu buen estado anímico te permitirá tener la paciencia suficiente como para entablar con ellos un diálogo fructífero. Tendrás la habilidad para calmar los ánimos y recomponer la armonía de tu familia. En el ámbito laboral, esta semana tendrás el desafío de dejar de lado tu rigidez y aprender a adaptarte más fácilmente a los imprevistos que puedan ocurrir en tu lugar de trabajo. Si además aprendes la importancia de escuchar a los que te rodean, descubrirás que podrás realizar tus tareas más rápida y eficientemente. Como beneficio extra también mejorarás las relaciones con tus compañeros de trabajo. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Aries suelen tener una necesidad de controlar cada detalle de la vida de sus parejas. La persona que amas, hasta el momento y debido a que la relación recién comenzaba, te lo ha permitido. No obstante, tu comportamiento posesivo ha pasado los límites y durante los próximos días él o ella te exigirá que te dejes de inmiscuir en sus asuntos.Te conviene escuchar a tu pareja y hacerle caso porque si persistes en tu actitud arruinarás tu relación.