© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Noviembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Será una semana en la que las personas de Aries recibirán algunas sorpresas no del todo agradables. Recibirás la noticia referida a una enfermedad de un familiar y eso te hará tomar conciencia de los hábitos poco saludables que tienes. A partir esta semana comenzarás a esforzarte por mantener la salud, cuidarás de tu alimentación y empezarás gradualmente a realizar actividad física. Además, te harás esos análisis que venías postergando desde hace tiempo y te harás un chequeo médico para que te confirmen que todo está bien. En el ámbito laboral, la gente de Aries estaba atravesando un momento de mucha desesperanza ya sea por la falta de empleo o por tener que trabajar en un lugar que no les gustaba. Sin embargo, a partir del lunes de esta semana, comenzarán a sentirse un poco más esperanzados. La palabra de un conocido que tiene un nivel económico muy alto y que ha prometido ayudarlos les ha dará el impulso que necesitaban para seguir adelante. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Aries, que estén en pareja, esta semana se encontrarán con alguien del pasado que fue muy importante en sus vidas amorosas. El encuentro será accidental y no durará muchos minutos pero será vital para ustedes porque los hará añorar ese tipo de relación sentimental en la que fueron felices y además les permitirá darse cuenta de lo desdichados que son en su relación actual Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)