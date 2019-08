Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 25 al 31 de Agosto de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Los nacidos bajo el signo de Aries estarán muy estresados durante esta semana. Tendrás que rendir exámenes o asistir a entrevistas laborales. Los planetas te favorecen en esas áreas. Tanto los exámenes como las entrevistas serán arduas pero si confías en tu capacidad lograrás realizar exitosamente. En el ámbito familiar, no será una buena semana para la gente de Aries. Recibirás durante una reunión que se llevará durante los próximos días, críticas por parte de algunos de tus parientes. Las críticas estarán hechas con muy buena intención, sin embargo tú las interpretarás mal y te sentirás ofendido y herido. No obstante, sería sumamente enriquecedor que aceptaras estas recomendaciones de la gente que te quiere y se preocupa por ti. En el ámbito laboral, tendrás una excelente semana. Estabas muy acostumbrado a trabajar solo y durante los próximos días, por diferentes circunstancias, descubrirás todo lo bueno que tiene el trabajo en equipo. Fortalecerás la relación con tus compañeros de trabajo y lograrás establecer una relación armónica y empática con todas las personas con las que tengas contacto durante esta jornada En el ámbito laboral y financiero, será una semana sin grandes novedades para las personas de este signo, no pasará nada positivo pero tampoco nada negativo. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Aries tendrán una excelente semana. Los que estén solteros tendrán la posibilidad de conocer a alguien del que se enamorarán a primera vista y serán correspondidos. Por su parte, las personas de este signo que ya estén en pareja deberán tener esta semana cuidado para no repetir errores del pasado. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)