Continuará la etapa de introversión, profundizarás cada vez más en los temas del espíritu. No resultará conveniente efectuar transacciones comerciales de ningún tipo, pues correrás riesgos de sufrir estafas. Sentirás que has renacido, recuperando tus naturales fuerzas para emprender futuras acciones. Algún problemita de índole laboral sufrirás si trabajas en relación de dependencia, debido a competencias, a veces solapadas, de pares, por lo que deberás mantenerte en estado de alerta, para que no perjudiquen tu prestigio logrado. Los días 26 y 27 con Luna en Acuario, son agradables en el plano social. Si tienes exámenes o una presentación importante en el trabajo son favorables. En cuanto a los amores, incurrirás en un error si actúas por impulso y no detienes tu marcha para escuchar el sagaz pensamiento de tu pareja. Te formulará agudas y sutiles observaciones que debido a tu apresurado andar, dejas pasar por alto. ¡Feliz Año Nuevo en compañía de tu gente querida!

TUS CARTAS TAROT: sabrás hacer maravillas con los recursos económicos, dando vida a lo que ya parecía inútil y descartado.