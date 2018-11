HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Noviembre al 1º de Diciembre de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Comienza la temporada sagitariana con Júpiter en casa y Luna llena. Las comunicaciones están tomando un papel protagónico en tu vida, pues todo lo que dices se amplifica al mil por ciento, al igual que las posibles mal interpretaciones que puedan provocar tus palabras o ideas. El 27, con el Sol en unión a Júpiter y Mercurio, en tu zona de la expansión y lo foráneo, llegan buenas noticias, quizás alguien del extranjero, trámites, papeles que se resuelven y/o la concreción de un viaje. Amor: Todo comenzará a verse con más claridad, empezarás a entender mejor algunas actitudes de personas que estaban distanciadas y admiras. Trata de no juzgar tan rápido a nadie, pues la Luna en tu zona de expresión y uso de la palabra, te puede llevar a decir muchas cosas y luego podrías arrepentirte. El 25, Neptuno despierta revelando secretos, descubres algo que te estaban ocultando o algo que tú mismo no querías que se supiera. El 30, Venus se opone a Urano, el planeta de lo impredecible, en tu zona de pareja. Atención, posibles conflictos y rupturas. Salud: Combate tus inseguridades y ganarás la batalla contra viejos miedos. Consejo: Si te enteras de algo toma nota y espera a ver cuál es la dimensión del asunto pues hasta el 8 de diciembre, la información no estará completa. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)