ARIES (21/3 al 20/4) El ámbito emocional de los nacidos bajo este signo está hecho un caos y lamentablemente continuará así por el día de hoy. Hay mucha inseguridad y mucha indecisión en el terreno amoroso, no están seguros de lo que quieren. No es aconsejable tomar ninguna decisión importante en el transcurso del día, al estar sumidos en tanto confusión es muy posible que la elección que hagan no sea la más conveniente. En el ámbito laboral, no lograrán destacarse porque les costará mucho concentrarse debido al desasosiego sentimental. Con esta actitud lo único que lograrán es crear un círculo vicioso en el que muestran sus falencias y debilidades ante todos los superiores y compañeros de trabajo. Por supuesto, esto no les ayudará a ganar prestigio en el terreno laboral y eso puede costarles muy caro en un futuro cercano. En cuanto a la parte financiera, deben tener mucho cuidado para no canalizar ese desorden en la vida sentimental a través de grandes gastos innecesarios de dinero. En cuanto a los negocios, hace poco han realizado una inversión en un proyecto comercial. Sin embargo, no están ganando todo el dinero que planeaban ganar, por este motivo han comenzado a pensar en vender el negocio. No deben apresurarse, es una excelente inversión pero deben darle un poco más de tiempo. En cuanto a la salud, los nacidos bajo este signo podrán presentar problemas de presión arterial que podrán derivar en problemas cardíacos. Eviten agitarse demasiado y consulten con el médico ante cualquier molestia o dolor, por pequeño que sea, en el área del pecho.