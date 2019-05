Por Casandra ©

Vigencia: 26 de Mayo al 1º de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) ARIES - Esta semana para los arianos se presenta bastante tranquila en general. La posición de Júpiter sobre el signo dará serenidad para llevar con calma las cosas que quieran emprender. El estrés al que han estado sometidos últimamente ha cedido y es un buen momento para parar la pelota y pensar también en el futuro. El comienzo de la semana será bastante normal, pero llegando al fin de semana se prevén cambios en las relaciones personales. Una diferencia con su pareja puede ocasionar situaciones no deseadas. Así que como consejo: no ser tan medular y escuchar los planteos del otro, puede ayudar a que el agua no llegue al río. Para aquellos que no tienen pareja, comenzarán la semana poco motivados, pero en el transcurso de ella pasarán cosas interesantes que les devolverá la alegría. En lo laboral sería conveniente que se fueran actualizando para poder progresar y conseguir un mejor puesto o un buen trabajo si están desempleados. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)