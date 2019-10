© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Los astros favorecen cualquier asunto que esté relacionado con los viajes. Si tienes pensado viajar, aprovecha esta semana para hacer la reservaciones. En el trabajo te ves excesivamente pasivo. Tus jefes esperan de ti una actitud activa y enérgica que pueda resolver todos los imprevistos que puedan presentarse. Le rindes a tus jefes pero no de la forma en la que ellos quisieran. Sin embargo, tú te comportas de esta manera porque estás aburrido en tu trabajo, y sientes que estás desperdiciando tu potencial. Esta semana será ideal para que dejes atrás la pasividad y busques un lugar que te permita recuperar la motivación y una tarea que te agrade En el ámbito de los negocios, durante los próximos días alguien se te acercará con una propuesta que parece sumamente conveniente. Sin embargo, reflexiona antes de actuar. En el pasado has cometido errores por tu exceso de ingenuidad, toma todos los recaudos para que esa desagradable situación no vuelva a repetirse. Esta semana estará llena de sorpresas a nivel sentimental. Una persona del pasado regresará y te hará dudar de la relación que mantienes en la actualidad. Sin embargo, con esta pareja has encontrado finalmente todo la seguridad y el apoyo que buscaste durante tanto tiempo, entonces sería bueno que te preguntarás si en verdad vale la pena arriesgar todo eso por una persona que hace años que no ves y con quien viviste una relación que fue más una ilusión que una realidad. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)