Vigencia: 29 de Abril al 5 de Mayo de 2018

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: La temporada Tauro en tu zona de productividad y recursos te lleva a cosechar el reconocimiento y los resultados del trabajo que vienes realizando meses atrás. El 29 es la Luna llena en Escorpio, culmina un ciclo de seis meses en asuntos de economía compartida, deudas a pagar o cobrar y créditos o hipotecas que finalizan. Marte, tu regente se unió a Plutón, esto te trae una muy buena oportunidad para aprovechar una fuerza poderosa y proactiva para construir tu proyecto a largo plazo. Amor: Energía extra para la superación de un gran obstáculo. Atento a situaciones que despierten celos u obsesiones, que te hagan vulnerable a las malas intenciones de otras personas, no caigas en esos juegos de poder. Revelaciones en temas de compromiso, confianza o fusión que haya o no en tu relación de pareja. Momento para retomar el contacto con amigas, hermanas o mujeres en general que son para ti de apoyo. Salud: Presta especial atención a los consejos de tu terapeuta o guía consultor como a cierta información o dato que puede llegarte de mujeres para resolver una situación. Consejo: Ahora si es momento de poner el punto final. Aún cuando no tengas ganas de tocar ese tema una vez más, será inevitable, así es que fluye con tu mejor actitud y lo tendrás más fácil. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)