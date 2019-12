© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Todas las decisiones que tomes durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desocupado En el ámbito laboral puedes experimentar algunas desilusiones esta semana. Estabas muy entusiasmado con una posibilidad laboral que te habían ofrecido, sin embargo existe la posibilidad de que no llegue a concretarse. El problema es que estabas tan seguro de que conseguirías ese cargo que realizaste compras por adelantado, pensando que dispondrías de mayores ingresos. Tendrás que reorganizar tus gastos y pasar este mal momento de la mejor manera posible. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será indispensable para esta semana que te armes de paciencia. Quieres que tu esfuerzo obtenga resultados inmediatos y al no conseguirlos te angustias y te desesperas. No obstante, la vida tiene sus propios tiempos, conserva la calma porque tu espera será recompensada. En el terreno amoroso, el hombre de este signo tendrá una semana muy tranquila junto a la mujer que ama. Atrás han quedado los conflictos absurdos y la pareja se ha consolidado. Los próximos días serán muy buenos para realizar planes de viajes y actividades junto a tu compañera sentimental. Por su parte, la mujer de este signo vivirá una semana de mucha intensidad a nivel sexual. El plano físico se volverá el aspecto más importante de tu relación durante los próximos días y por ello disfrutarás de tórridas noches de pasión junto a tu pareja. Disfruta plenamente el momento pero recuerda que si deseas que la relación perdure en el tiempo, deberás buscar una unión más espiritual y emocional.