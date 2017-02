Acción. Te sientes dispuesto a cambiar de rumbo porque no obtienes los resultados que esperas. Si te urge la necesidad de abrir nuevos mercados implementa políticas que te aseguren el éxito. Estudia tus tácticas antes de lanzarte y no te apresures, antes, reconoce el terreno. Concretarás cambios que te favorecen con una gran apertura mental. Los días 2 y 3 con tu Luna en Aries, fin de semana pidiendo descanso, más aún si disfrutas tus vacaciones. Si trabajas no aceptes tareas extra en casa. En cuanto a los amores, la certeza en el amor te estimula a ir por más. Continúas con un especial empuje hacia la armonía y estás llegando a donde querías sin extremos difíciles. El afecto irá abriendo el corazón de tu pareja.

TUS CARTAS TAROT: Recompones relaciones del pasado que te convencen y convienen.