© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 29 de Marzo al 4 de Abril de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) En el ámbito laboral, será una excelente semana para este signo. Se producirán los cambios que desde hace mucho tiempo estabas esperando. Habrá un traslado que te beneficiará ampliamente. En el ámbito de las finanzas y los negocios será una excelente semana. Lograrás concluir exitosamente tus planes, sin embargo puede que sufras algunas desilusiones en lo que se refiere a las ganancias. Obtendrás una buena suma pero no será tan grande como lo esperabas. No te desanimes, sigue trabajando tan duro como hasta ahora, de esta forma verás como dentro de poco lograrás que todo mejore y que tus expectativas económicas se satisfagan. En el terreno del amor, los hombres y las mujeres de Aries tendrán una semana de definiciones. Están desde hace un tiempo perdidamente enamorados de alguien de su ámbito laboral. Esta persona ya tiene una relación y por ese motivo tú nunca te habías animado a confesarle tus sentimientos y te habías conformado sólo con una amistad. No obstante, esta semana descubrirás que su pareja ha entrado en una grave crisis y él o ella te buscará para que le des contención y apoyo emocional. Los astros te aconsejan que aproveches esta oportunidad para definir tus sentimientos. Has deseado a esta persona durante tanto tiempo que existe la posibilidad de que la hayas idealizado. Aprende a verla como es en realidad y si aun así tus sentimientos persisten, habla claramente y dile lo que sientes. Ya has perdido mucho tiempo con esta ilusión y es hora de que continúes con tu vida sentimental, esté o no esta persona a tu lado. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)