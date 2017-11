Ya entró el Sol en Escorpio, y durante un mes iluminará tu zona donde ocurren los cambios psicológicos, espirituales, y de renacimiento, son esos procesos de metamorfosis personal donde también compartimos espacios muy íntimos con otras personas. Se reactiva tu costado más erótico, aprovecha. Con la luna en Piscis, el 30 y 31, habrá reconciliaciones, regresan personas del pasado, te sentirás más sensible y dispuesto a conectar en mayor profundidad con el otro. Ahora te das cuenta que no estás esperando por alguien, sino que estás listo para una relación, que das la cara, estás abierto y aprendiste a darle espacio al otro, y que luchas por relaciones que merecen tu presencia y te hacen sentir bien. Buena racha en lo económico, no despilfarres el dinero. Son días positivos para asuntos de créditos y préstamos también para hacer nuevos contactos. El 4 es la Luna llena en Tauro, trae balance en lo económico y con los apegos materiales a los que tendrás que soltar si ya no coinciden con la manera en cómo ganas el dinero y cómo te relacionas. Estarás más enfocado en trabajar tus propios valores y recursos internos. Salud: es oportuno un chequeo de la vista y un control dental, atención a la zona intestinal y dolores musculares por estrés.