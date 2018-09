HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Seguimos bajo la influencia de la reciente Luna Llena en tu signo, lo que me lleva a recomendarte te programes para enfrentar algunas dificultades y vayas regulando las ganas de reaccionar o estallar ante los estímulos que no faltarán. Mercurio y el Sol en tu signo opuesto, Libra te puede generar confusión, malestar y algunos enredos. Un clima laboral tenso, en el que podrían desatarse peleas y discusiones. Marte, tu regente, te da un extra de energía y fuerza para sortear los obstáculos con entereza. Amor: En la pareja, es una etapa excelente para planificar proyectos a futuro. Reinará la armonía y la buena comunicación. Salidas e invitaciones te generarán alegría y entusiasmo, sacándote de la rutina. Si surgen conflictos no te desanimes, busca el equilibrio en cada uno de tus actos y en especial será importante valores quién eres y lo que tienes. Una relación, romance o amistad que tuvo un clímax importante en julio, muestra ahora sus consecuencias o efectos. Salud: Deberás ser más ordenado en el ritmo y las calorías de tu alimentación sino tu estómago te reclamará. Consejo: Es ahora el momento donde podrás sacar de tu vida una serie de circunstancias que han estado incordiándote. Ya has demostrado en más de una ocasión de lo que eres capaz. Utiliza esos dones para llevar adelante una siembra extraordinaria. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)