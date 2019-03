HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 31 de Marzo al 6 de Abril de 2019

ARIES (21/3 al 20/4) Feliz cumpleaños! - Trabajo: Con Mercurio directo, ya estás seguro de que ya no es posible evitar, omitir o silenciar algo. Para eso, el 31, Marte, tu regente ingresa en Géminis, acelerando tus procesos de comunicación. Que se agarre el mundo pues lo que tienes que decir es mucho y será muy preciso. El 5, es la Luna Nueva en tu signo, trayendo inicios y un reseteo en tu persona, una nueva manera de encarar lo que te propongas, mayor confianza y determinación. Puede ser que decidas tomarte un descanso laboral, en el que se empiezan a incubar ideas o proyectos de negocios que serán públicos más tarde y muy productivos. Amor: Con Venus, planeta de tus relaciones, en Piscis, en tu zona del inconsciente y pasado, podrás concederte el tiempo y el espacio para reconsiderar esa relación que regresa, para discernir si volver a confiar y entregarse o no a una nueva etapa. Quizá estés comenzando una relación que deba o quieras mantener oculta por el momento. También podrás sentir la necesidad de introspección y tener momentos de soledad. Salud: Período favorable para canalizar los sentimientos por una vía creativa o artística. Modera tus vicios, como el alcohol y el cigarrillo. Consejo: Estarás más sensible y empático que lo normal, con disposición a ayudar a quien esté sufriendo o quieras realizar algún acto de caridad. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)