HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Mercurio empieza su sombra pre-retrógrada en Sagitario, tu zona de certificaciones, asuntos legales, extranjero y viajes. En su unión con Júpiter indica que hay ganancias y una buena predisposición para la expansión pero también advierte no caer en exageraciones o derroches. El 7, Júpiter, el planeta protector ingresa a Sagitario por un año, trayendo beneficios y alegrías, pero atento también puede darte una especie de optimismo con poco fundamento. Enfócate en el equilibrio de tus relaciones así como en manifestar sociedades altamente productivas. El 7, es la Luna Nueva en Escorpio, trae un nuevo inicio en tu zona de inversiones, finanzas compartidas y cuentas conjuntas, compromisos con bancos, sucesiones. Amor: Venus aún retrógrado regresa a Libra, tu signo opuesto, tu zona de pareja y relaciones importantes, donde inicia un nuevo ciclo por los próximos 19 meses. En la pareja, podrían surgir dudas e intrigas, que desatan enigmáticas palabras causando tensión y malestar en el vínculo. La consigna es sacar de tu interior lo acumulado, conectar con lo que deseas expresando tu más fiel y verdadero sentir. Salud: Momento ideal para comenzar una tratamiento psicológico y proponerse modificar los patrones emocionales nocivos que tienden a repetirse. Consejo: Todo con prudencia es mejor, ahorra y en vez de endeudarte paga, no hay mayor tranquilidad que la de no deberle nada a nadie.