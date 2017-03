de Divina Amor ©

ARIES (21/3 al 20/4) Resiliencia. Sobrellevas una configuración planetaria agotadora con total gallardía, pero algo está a punto de cambiar, al final de la semana Marte dejará tu signo, podría resentirse tu vitalidad al menos hasta la fecha de tu cumpleaños. Tu creatividad, perspicacia y agudeza seguirán intactas. No te excedas con las especulaciones, es mejor la ética que la viveza. Los días 8 y 9 de marzo con Luna en Leo serán especiales para las aventuras y para tomar riesgos. Para los familieros días de disfrute con los afectos, las mascotas y la progenie. Los días 6 y 7 con luna en Cáncer tras resolver ese altercado profesional vuelve la tranquilidad familiar. En cuanto a los amores, sigue Venus en tu signo, puedes darte permiso para admirar las cosas bellas de la vida y para los afectos en general. Los solteros verán nuevas oportunidades en mitad de la semana, a no desaprovecharlas. TU CARTA: El secreto de tu ímpetu está en la fuerza de tracción, y no en el choque.