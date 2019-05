Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) A veces las cosas no salen como uno quiere, pero hay que juntar coraje y seguir adelante. No hay que desanimarse. Si usted ha sido engañado o estafado, o alguien lo ha decepcionado últimamente, es porque es sumamente confiado y en este aspecto debe cambiar. Tiene que aprender a distinguir a las amistades verdaderas de los que se acercan por algún interés particular. Los que ya han aprendido en este sentido, tienen una cosa menos en que preocuparse. En el amor no hay que ser tan exigente con la pareja. No se puede estar detrás de cada detalle, de esa manera siempre encontrarás algo que no te agrade pero debes considerar que "nadie es perfecto" y tu tampoco. Y los que no tienen pareja pero les gustaría tenerla, si no bajan la exigencia difícilmente puedan encontrar a su media naranja. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)