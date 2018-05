HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Mayo de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Trabajo: Ha culminado un ciclo de seis meses que ha dejado resultados concretos en tu área financiera, profesional y economía compartida. Con la confianza en tu ejecución y esfuerzo continuo has logrado consolidar tu cargo, posición o empresa, es ahora que empiezas a ver los beneficios de tu trabajo. De todas maneras, sigue avanzando con tus proyectos importantes, sólo estate atento a la tendencia a caer en confusiones o enfrentamientos, a las reacciones impulsivas y juegos de poder con tus colegas en el ámbito de oficina. Será clave ponerle una pausa a Mercurio que va a toda velocidad en tu signo y te tiene comunicativo a veces por demás. Amor: Después de muchos sucesos, una relación podría estarse formalizando o haciéndose pública, otras en cambio podrían estar anunciando un embarazo muy esperado. A esta altura, ya estarás con mayor claridad acerca de cuánto deseas permanecer o no en esa relación, si es que la situación te obliga a quedarte por estar atado a esa persona por una propiedad, contrato o motivo familiar de dependencia. Salud: Intenta desintoxicarte de la energía de ira o impotencia a través del ejercicio físico o expresando tus sentimientos con amigo íntimo. Consejo: Vulnerabilidad y apertura psicológica, no te dejes manipular por los dichos del entorno. Restablece tu equilibrio y paz interior. Continúa avanzando hacia tus objetivos. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)