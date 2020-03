© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana las personas nacidas bajo este signo estarán influenciadas positivamente por aspectos planetarios que les otorgarán una gran claridad mental. Utiliza tu criterio para discernir qué consejos son buenos para ti y cuáles son perjudiciales y malintencionados. Esta semana recibirás noticias muy alentadoras en el plano del dinero. El lunes comenzará para ti un ciclo en donde tendrás una gran tendencia a la prosperidad económica. En el terreno amoroso, el hombre de este signo ha tenido últimamente muchos problemas en su relación, esto ha provocado que se aleje de su pareja y que se refugie en los brazos de otra mujer. Ella es una amiga muy cercana a ti. Los astros te aconsejan que tengas cuidado y que no intentes llenar tus vacíos emocionales con una persona que hasta ahora ha cumplido otra función en tu vida. Corres el riesgo de quedarte sin tu pareja y sin tu amiga. Por su parte, la mujer de este signo estará triste y decepcionada porque esperaba que su pareja tuviera una actitud completamente distinta a la que tuvo en realidad. No te brindó ni su apoyo ni su contención en un momento muy difícil para ti. Es cierto que tu pareja no se ha portado bien pero eso se debe a que él ha atravesado momentos laborales muy difíciles que ha preferido no contarte para no aumentar tu angustia. Es aconsejable que hables con la persona que amas para aclarar los malos entendidos y así poder continuar con una relación que tiene mucho futuro.