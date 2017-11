Trabajo: Te verás enfocado en el eje valor-dinero, aprendiendo a manejarte mejor con los recursos que tienes o si darles otra dirección para diversificar tu entrada de dinero. Te verás decidiendo si finalmente invertir o no con alguien. Solicita ese ascenso que te mereces y que ya es reconocido por los otros. Ya sientes la satisfacción y el logro de muchas metas, pero si algo te falta hacer, sigue buscando asesoramiento para obtener la mejor estrategia y concretarlo. Amor: Puede que sientas cierta nostalgia por algo que fue una vez, pero ahora es conveniente te enfoques en aceptar lo que quieres, lo que amas y cómo quieres ser amada. NO te conformes. Energía ideal para comunicarse y reconstruir, con el fin de transformar emociones calladas, reprimidas tanto de celos y posesividad, para darles esa liberación que aligera opresiones y cargas. Los vínculos que se inicien serán profundos y transformadores, dejando una importante experiencia a largo plazo. Salud: El trabajo espiritual introspectivo es clave para afirmar la certeza y fe en ti mismo. Profundizar y transformar emociones densas que deben integrarse y sanar. Consejo: A no perder la esperanza, sean sinceros y luchen por sus verdaderos ideales y sentimientos, hablando su verdad.