CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana muy importante en todo lo referido a concreciones. Lo que has deseado por tanto tiempo comenzará a hacerse realidad. Tus proyectos, tanto a nivel sentimental como a nivel económico recibirán un impulso planetario muy importante. Aquellos planes que estaban estancados comenzarán de a poco a avanzar y lo que hasta hace unos meses te parecía imposible, sucederá. En el ámbito laboral, habrá una reunión con personas de mucha autoridad en el lugar en donde trabajas. Esmérate por mostrar tu capacidad porque una de esas personas puede convertirse en un aliado incondicional que te ayudará a ascender y a consolidar tu prestigio a nivel profesional. Los que están desocupados, deberán esperar un poco más para obtener un empleo pero no desesperen porque llegará dentro de poco y colmará todas sus expectativas. Es una excelente oportunidad para poner a funcionar esos proyectos relacionados con emprendimientos que tengan como base tu hogar, como tiendas online. Tu capacidad creativa estará muy impulsada por los astros y podrás encontrar ingeniosas soluciones para todas las trabas que puedan presentarse. En el terreno sentimental, esta semana el hombre y la mujer de este signo estarán embargados por sentimientos de tristeza y congoja. Tienes problemas y tu estado anímico está justificado, sin embargo tu estado prolongado de melancolía ha comenzado a afectar tu relación sentimental. Ya no hay alegría ni pasión entre tu pareja y tú. Si esta situación se mantiene la separación será inevitable, es por eso que debes intentar modificarla de alguna forma.