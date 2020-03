© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana, las personas de este signo padecerán las consecuencias de la luna en el signo opuesto. Por este motivo estarán muy indecisos y les costará mucho tomar decisiones. Además, se sentirán muy inseguros y desconfiarán de todo el mundo. En el ámbito laboral, llegarán nuevas personas a tu lugar de trabajo y esto te provocará mucho estrés porque sentirás que tendrás mucha más competencia que antes. Sin embargo, las nuevas incorporaciones de personal te beneficiarán porque se hará mucho más evidente beneficios que tu experiencia y que tus capacidades aportan a la empresa. En el ámbito financiero, un buen negocio te aportará el dinero que estás necesitando para estabilizar tu economía. Se trata de un emprendimiento comercial al cual no le tenías fe pero durante los próximos días descubrirás que el negocio prospera cada vez más y que tus ingresos aumentan En el terreno del amor, la mujer de este signo esta semana tendrá que enfrentar desafíos en cuanto a su vida sentimental. Hay cosas que no te agradan de tu pareja pero no se las expones porque no deseas llegar a una discusión por temor a que pueda dañarse la relación. Tus miedos son infundados, te ayudaría mucho realizar alguna actividad que te energice y te vuelva más optimista. Por su parte, el hombre de este signo ha atravesado una crisis sentimental debido principalmente a motivos económicos. Sin embargo, la estrechez de dinero está próxima a finalizar y ello les permitirá recuperar todo el romance que la pareja había perdido por tantas dificultades que han tenido que afrontar.