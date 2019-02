HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Febrero 2019

CANCER (22/6 al 23/7) Trabajo: La Luna Nueva toca un punto muy sensible para ti, es tu zona de inversiones, deudas y finanzas, sobre todo porque hay una transformación profunda en todos esos temas. En tu zona profesional y pública, has podido detectar muchos puntos débiles en torno a tus relaciones más importantes, lo que te lleva a despedir todas tus dependencias y confiar radicalmente en ti mismo. El 14, Marte ingresa a Tauro, a tu zona de grupos y trabajo en equipo, deberás estar atento de no alimentar el espíritu competitivo dentro del equipo o con colegas, de lo contrario será imposible la concreción de objetivos. Amor: Período en que la intimidad física y emocional alcanza un nivel más profundo y satisfactorio en tu relación de pareja, especialmente en temas de compromiso y confianza. A su vez, hay fuerte energía de transformación en tu zona de relaciones, que habla de desmontar viejas estructuras que ya no se adaptan a tus necesidades para crear otras que correspondan con la persona que eres y el tipo de unión que deseas cultivar. Salud: Deberás tener cuidado con el exceso en la búsqueda de los placeres, es bueno disfrutar pero sin sobre exigirte. Tampoco exageres en las comidas y bebidas. Consejo: Se cierra un ciclo en lo financiero, buen momento para hacer ajustes, proyecciones y establecer prioridades en los gastos.