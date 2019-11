© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana surgirán algunos inconvenientes pero estará en tu poder resolverlos fácilmente. Es un buen momento para que aprendas a darle a los problemas su verdadero valor y a no angustiarte por insignificancias En cuanto a la salud, ten cuidado durante esta semana con los enfriamientos porque las vías respiratorias estarán muy vulnerables. En el ámbito laboral, será una excelente semana para la gente de Cáncer. Todo funcionará a la perfección, sin embargo, los astros les recomiendan que no dejen que compañeros envidiosos los angusties con chismes que no son verdaderos. En el ámbito económico, esta semana comenzará un ciclo muy favorable que te permitirá salir de la situación de estrechez económica y escasez de dinero que te ha angustiado durante los últimos meses. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer vivirá una semana difícil. Desde hace unos días que se sienten desbordados emocionalmente y durante los próximos días terminarán de explotar. Los celos y las propias inseguridades los están atormentando. Es conveniente que se calmen porque sus compañeros sentimentales se están cansando. Si lo que buscan es retener a sus amados, evidentemente están usando una estrategia muy equivocada porque lo que van a conseguir va a ser precisamente lo contrario. Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana de mucho crecimiento espiritual. Hay alguien que los hace sufrir. Están esperando desde hace tiempo el retorno de un hombre del que están perdidamente enamoradas. Sin embargo, durante los próximos días finalmente entenderán que es una espera en vano.