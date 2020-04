© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 12 al 18 de Abril de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Esta semana la gente de Cáncer se sentirá exhausta debido al exceso de trabajo tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, que ha tenido que llevar a cabo durante las últimas semanas. El fin de semana te sentirás algo débil. Tu organismo te recordará a través de falta de vitalidad y de algunos dolores, que necesitas descansar. Todos tus negocios han logrado posicionarse bien en el mercado y seguirán siendo exitosos aunque te tomes las cosas con más calma y trabajes menos horas diarias. En el terreno del trabajo, durante los próximos días te harán una excelente propuesta laboral, sin embargo cuenta con el inconveniente de que en el caso de que la aceptes deberás trasladarte a una ciudad distinta de la que vives, posiblemente al exterior. No sabrás si aceptar el ofrecimiento debido a que estás muy aferrado a tu lugar de residencia y no quieres alejarte de tus seres queridos. No obstante, será muy conveniente para ti que aceptes porque en dicho lugar conocerás a quienes desempeñarán un papel fundamental en tu crecimiento laboral. En el terreno del amor, la mujer de Cáncer estará muy angustiada por su vida amorosa durante los próximos días. Has decidido romper con una pareja de años para comenzar a salir con hombre que te había deslumbrado. Sin embargo, el tiempo ha pasado y te has dado cuenta que tu enamoramiento únicamente se trataba de una atracción sexual. No sólo no conseguirás una relación estable con él sino que ni siquiera te interesará intentarlo. Por su parte, el hombre de Cáncer vivirá una semana muy cómoda y alegre junto a la mujer que ama. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)